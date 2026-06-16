تتواصل حالة الإثارة الكروية مع توالي منافسات كأس العالم، في هذه النسخة الاستثنائية التي تشهد مشاركة عدد غير مسبوق من المنتخبات بعد تطبيق النظام الجديد للبطولة.

وبينما تتطلع القوى التقليدية إلى مواصلة هيمنتها على المشهد العالمي، تحلم منتخبات أخرى بكتابة تاريخ جديد وتحقيق إنجازات غير مسبوقة على أكبر مسرح كروي في العالم.

وفي حوار خاص لـ«الشروق»، تحدث البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال ونادي بنفيكا والزمالك واتحاد الكرة من قبل، عن رؤيته لحظوظ منتخب بلاده في كأس العالم، وتقييمه للنظام الجديد للبطولة، كما كشف عن توقعاته لمشوار منتخب مصر وقدرة الفراعنة على تحقيق مشاركة مميزة خلال المونديال.. نص الحوار في التالي:

كيف تنظر إلى النسخة الحالية من كأس العالم؟

مرحبًا أصدقائي في مصر، أشعر بالفخر دائمًا عندما أتحدث مع الجماهير المصرية وعن كأس العالم.

هذه النسخة استثنائية بكل تأكيد بسبب زيادة عدد المنتخبات المشاركة، لكن بصراحة أنا لست مقتنعًا كثيرًا بالنظام الجديد للبطولة، وأرى أنه ليس مجديًا بالشكل الكافي من الناحية التنافسية،

رغم أنه منح الفرصة لعدد أكبر من المنتخبات للظهور على الساحة العالمية.

ما تقييمك لحظوظ منتخب البرتغال في البطولة؟

البرتغال تمتلك قائمة قوية جدًا ولاعبين مميزين في جميع المراكز. لدينا عناصر تجمع بين الخبرة والجودة والقدرة على حسم المباريات، ولذلك أعتقد أن المنتخب يملك فرصة حقيقية للذهاب بعيدًا في البطولة والمنافسة مع كبار المرشحين.

هل تتوقع معاناة للبرتغال في دور المجموعات؟

لا أعتقد ذلك. مرحلة المجموعات ليست المشكلة بالنسبة للبرتغال، فالمنتخب يمتلك الإمكانيات التي تسمح له بتجاوز هذا الدور.

التحدي الحقيقي يبدأ في الأدوار الإقصائية، حيث تصبح المباريات أكثر تعقيدًا وتنافسية وتفاصيلها الصغيرة هي التي تصنع الفارق.

ما أبرز الدروس التي يجب أن يستفيد منها المنتخب البرتغالي من النسخة الماضية؟

الخروج أمام المغرب في كأس العالم الماضية كان درسًا مهمًا للجميع. أعتقد أن البرتغال بحاجة إلى مزيد من التركيز والروح القتالية في المباريات الحاسمة.

عندما تصل إلى الأدوار الإقصائية لا يوجد مجال للأخطاء، ولذلك يجب أن يكون الفريق أكثر جاهزية من الناحية الذهنية إذا أراد الوصول لأبعد مدى ممكن.

هل ترى أن البرتغال تملك ما يؤهلها للمنافسة على اللقب؟

نعم بالتأكيد. البرتغال قادرة على ذلك وتستحق أن تكون ضمن المنتخبات المرشحة للمنافسة.

لدينا مجموعة من اللاعبين المميزين ومنظومة قوية، وإذا قدم الفريق مستواه الحقيقي فسيكون قادرًا على مقارعة أي منتخب في البطولة.

كيف تقيم فرص منتخب مصر في كأس العالم؟

أرى أن مصر تمتلك جيلًا جيدًا جدًا من اللاعبين. هناك مزيج رائع بين عناصر الخبرة والشباب، بالإضافة إلى وجود نجوم عالميين يمنحون المنتخب قوة إضافية.

لهذا السبب أعتقد أن المنتخب المصري يملك فرصة كبيرة لتقديم بطولة جيدة.

إلى أي مدى يمكن أن يصل المنتخب المصري في البطولة؟

أظن أن مصر قادرة على التأهل إلى الدور الثاني، وربما الوصول إلى الدور ربع النهائي إذا سارت الأمور بشكل جيد. المنتخب يمتلك أسماء مميزة مثل محمد صلاح وعمر مرموش، وهما قادران على صناعة الفارق في المباريات الكبرى وقيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية.

واختتم نيلو فينجادا حديثه بالتأكيد على أن كأس العالم الحالية تحمل الكثير من المتغيرات بسبب نظامها الجديد واتساع قاعدة المشاركين، لكنه شدد على أن المنتخبات الكبرى ستظل صاحبة الكلمة الأقوى عندما تبدأ الأدوار الإقصائية.

وأعرب المدرب البرتغالي عن ثقته في قدرة منتخب بلاده على تقديم مشوار قوي والمنافسة على اللقب، كما أبدى تفاؤله بشأن المنتخب المصري، مؤكدًا أن الفراعنة يمتلكون مزيجًا مميزًا من الخبرة والموهبة يمكنهم من تحقيق مشاركة ناجحة والوصول إلى أدوار متقدمة.

واختتم رسالته بتمنياته بالتوفيق لكل من مصر والبرتغال في رحلتهما بالمونديال، آملًا أن يقدما كرة قدم تليق بطموحات جماهيرهما.