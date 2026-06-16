مسئول إيراني: على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة في لبنان

أجرى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًّا مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وخلال الاتصال، قال قاليباف إن على إسرائيل الانسحاب من المناطق المحتلة في لبنان، وذلك في وقت تخطط فيه طهران وواشنطن للتوقيع يوم الجمعة على اتفاق سلام لإنهاء الحرب بينهما، وفق وكالة رويترز.

وأضاف قاليباف في منشور عبر قناته على تيليجرام "يجب أن يعود سكان جنوب لبنان إلى ديارهم".

وسبق أن صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بأنّ إنهاء الحرب في لبنان جزء لا يتجزأ من إنهاء الحرب في إيران ويشمل انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وأضاف عراقجي في لقاء مع سفراء عدد من الدول، أنّ الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو أميركا وإسرائيل والطرف الثاني هو إيران وحزب الله، مؤكدًا أنّ وقف الحرب في لبنان أمر ملزم لإنهاء الحرب على إيران.

وقال: "أي هجوم عسكري من إسرائيل على لبنان واستمرار الاحتلال نقض لمذكرة التفاهم"، وأشار إلى أنّ البدء الرسمي لتنفيذ مذكرة التفاهم مع واشنطن سيكون يوم الجمعة، على أنّ تتم مناقشة الملف النووي والعقوبات خلال فترة المفاوضات التي تستمر 60 يومًا مع واشنطن.