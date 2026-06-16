وزيرا خارجية السعودية والبحرين يبحثان تعزيز التنسيق لدعم أمن المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، هاتفيًا اليوم الثلاثاء، مع نظيرة البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني تعزيز التنسيق لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن بن فرحان والزياني بحثا "خلال الاتصال مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومواصلة التنسيق والتشاور الثنائي لتعزيز الأمن والاستقرار".

وياتي التشاور السعودي - البحريني اليوم بعد يوم واحد من تلقى الأمير فيصل بن فرحان اتصالا من نظيره الإيراني عباس عراقجي، جرى خلاله بحث المستجدات الإقليمية، وشددا على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتحقيق استقرار دائم في المنطقة.

وكانت السعودية والبحرين ودول الخليج، قد رحبت بإعلان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لإنهاء القتال وبدء مفاوضات تفصيلية بهدف التوصل إلى سلام دائم.

ومنذ بداية الحرب، كثفت السعودية والبحرين، مشاوراتهما الدبلوماسية ضمن الجهود العربية الرامية إلى احتواء تداعياتها، والدفع نحو الحلول السياسية، والحفاظ على أمن الممرات البحرية واستقرار أسواق الطاقة.

ومنتصف ليل الأحد - الاثنين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اكتمال الاتفاق مع إيران، مؤكدا إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي بشكل فوري، في تطور يمثل تحولا كبيرا في مسار الأزمة بين واشنطن وطهران.