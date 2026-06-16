وول ستريت جورنال: اتفاق أمريكا وإيران يسمح لطهران ببيع النفط فورا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة سوف تسمح لإيران بالبدء فوراً في بيع النفط، والوقود بموجب اتفاق إنهاء الحرب.

وأضافت المصادر أن بند رفع العقوبات عن مبيعات النفط يدخل حيز التنفيذ فور توقيع الاتفاق، والمقرر يوم الجمعة، ويشمل أيضاً خدمات ضرورية لتسهيل عمليات البيع، بما يشمل الخدمات المصرفية والنقل والتأمين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى قوله إنه على الرغم من حصول إيران على إعفاءات فورية من العقوبات المفروضة على مبيعات النفط، فإن استمرار هذه الإعفاءات سيكون مرتبطاً بأداء إيران فيما يخص قضايا مثل فتح مضيق هرمز وبرنامجها النووي.

وأوضح أن طهران لن تتمكن من الوصول الفوري إلى مليارات الدولارات من الأموال المجمدة.