ألمانيا: رفع دعوى على ابنة رئيسة بلدية لاتهامها بالاعتداء على والدتها

بعد مرور نحو ثمانية أشهر على حادثة الطعن بسكين التي كادت أن تودي بحياة السياسية الألمانية إيريس شتالتسر المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، رفع الادعاء العام الألماني دعوى على ابنتها بتهمة التسبب في إحداث إصابات جسدية خطيرة.

جاء ذلك وفقا لما صرح به لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) كل من بيرند هالدرون رئيس النيابة العامة المحقق بمدينة هاجن غربي ألمانيا، وأندريس تروده محامي الابنة البالغة من العمر سبعة عشر عاماً.

يشار إلى أنه في 7 أكتوبر 2025، تعرضت شتالتسر لاعتداء عنيف داخل منزل العائلة. وتتهم النيابة العامة المراهقة بأنها وجهت إلى والدتها عدة طعنات باستخدام سكينين مختلفين.

كما يُشتبه في أنها ضربت شتالتسر على رأسها بواسطة جسم صلب. وأسفر الاعتداء عن إصابة السياسية المحلية بكسر في عظم الأنف.

ووفقاً للمحقق هالدورن، فإن المحكمة الابتدائية في هاجن تنظر الآن في قبول لائحة الاتهام، مشيرا إلى أنه نظرا للحظر القانوني المفروض لحماية القاصرين بسبب صغر سن المتهمة، فإن جلسات المحاكمة ستُعقد خلف أبواب مغلقة وبعيداً عن أعين الجمهور.

وكانت السياسية البالغة من العمر ثمانية وخمسين عاماً قد تعافت صحياً بشكل سريع، وأدت اليمين الدستورية في مطلع نوفمبر الماضي لتولي منصب رئيسة بلدية مدينة هيردكه غربي ألمانيا.

وفي ذلك الوقت، كانت صور مروحية الإنقاذ في يوم الحادثة لا تزال عالقة في أذهان الكثيرين، إلى جانب تواتر تقارير تحدثت عن معاناة مريرة استمرت لساعات، وإصابات مروعة في الرأس والجسد.

وكانت ابنة شتالتسر، بالتبني قيد الاشتباه القوي منذ البداية؛ إذ صدرت بحق الفتاة مذكرة توقيف بتهمة التسبب في إصابات جسدية خطيرة.

وأوضح هالدورن، أنه لم يثبت وجود نية للقتل في هذه الواقعة، لافتا إلى أنه ثبت أن الفتاة نفسها هي من أجرت اتصال الطوارئ للإبلاغ عن الحادث.