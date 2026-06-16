النفط يهبط إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر على وقع الاتفاق الأمريكي - الإيراني

تراجعت أسعار النفط بنحو 4%، اليوم الثلاثاء، لتسجل أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر، في وقت تقيّم فيه الأسواق احتمالات استئناف الإمدادات عبر مضيق هرمز، وانخفاض الطلب الفعلي، إلى جانب غياب التفاصيل بشأن الاتفاق المبدئي لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 3.20 دولار، أو ما يعادل 3.85%، لتصل إلى 79.97 دولارًا للبرميل. كما لامست الأسعار في وقت سابق مستوى 79.61 دولارًا، وهو الأدنى منذ الثالث من مارس، لتتراجع للمرة الأولى إلى ما دون 80 دولارًا للبرميل منذ ذلك التاريخ، وفقًا لوكالة «رويترز».

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 3.52 دولار، أو ما يعادل 4.36%، ليصل إلى 77.23 دولارًا للبرميل، بعدما هبط خلال التداولات إلى 76.88 دولارًا، وهو أدنى مستوى له منذ 10 مارس.

وقبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، كانت العقود الآجلة للخامين تُتداول عند مستويات تراوحت بين 65 و70 دولارًا للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت بنحو 5% أمس الاثنين، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية مع إيران، رغم عدم الكشف عن التفاصيل الكاملة للاتفاق.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء، إن إيران والولايات المتحدة ستبدآن جولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة المقبل في سويسرا، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأدت الأعمال القتالية إلى إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره، قبل الحرب، نحو 20% من إمدادات العالم من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وحتى الآن، لم تعبر سوى بضع ناقلات عبر المضيق منذ الإعلان عن الاتفاق الإطاري. غير أن سفنًا كانت تنقل شحنات النفط بهدوء على طول ساحل عُمان لأسابيع، وتبحر «بشكل خفي» بدعم من البحرية الأمريكية. وتنتظر شركات الشحن تأكيدات بشأن سلامة الملاحة في المضيق، بما في ذلك إزالة الألغام.

كما أشرف الجيش الأمريكي على عشرات عمليات نقل النفط السرية من سفينة إلى أخرى، بهدف مواصلة تدفق صادرات الطاقة من الخليج، مستخدمًا طائرات وزوارق مسيّرة، إلى جانب طائرات هليكوبتر، في عملية هدفت إلى توجيه السفن إلى ناقلات كانت تنتظر تحميلها بالنفط.

وتشير مؤشرات أولية إلى أن الاتفاق قد يؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز وتمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، بما يتيح للمفاوضين معالجة القضايا الشائكة، وفي مقدمتها مستقبل البرنامج النووي الإيراني.