إف بي آي: إحباط خطة لاستهداف البيت الأبيض أثناء فعالية حضرها ترامب

أحبطت أجهزة إنفاذ القانون الأمريكية، خطة لمهاجمة البيت الأبيض أثناء فعالية للفنون القتالية المختلطة حضرها الرئيس دونالد ترامب وغيره من كبار المسؤولين نهاية الأسبوع، وفق ما أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كاش باتيل الثلاثاء.

وقال باتيل على "إكس" إنه "بفضل التحرّك السريع لإف بي آي وشركائنا ووزارة العدل في عملية شملت عدة ولايات، تم حبس عدد من الأشخاص ومنع وقوع هجمات تم التخطيط لها"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وتضمّن منشوره عنوان خبر أوردته "فوكس نيوز" جاء فيه "إف بي آي يحبط مخططا مفترضا باستخدام طائرات مسيّرة متفجرة لاستهداف فعالية يو إف سي (UFC) في البيت الأبيض، بحسب مسؤولين". وشارك رابطا للخبر في منشور آخر.

ونقلت "فوكس نيوز" عن مسئولين أمريكيين لم تسمهم أنه تم حبس خمسة أشخاص، فيما تعرّف محققون على 23 شخصا ضمن "شبكة محتملة من المخططين".

وقالت الشبكة إن الخطة قامت على استخدام مسيّرات لاستهداف أبنية قرب البيت الأبيض أثناء بطولة القتال النهائي (يو إف سي) والتسبب بعملية إجلاء واسعة يتم في إطارها "توجيه الحشود نحو فريق من القنّاصة المتمركزين مسبقا".

وأفاد التقرير عن خطط لاقتحام بوابات البيت الأبيض كذلك بواسطة "موجة ثانية" من المهاجمين.

ولدى سؤاله عن تفاصيل إضافية مرتبطة بمنشور باتيل، ردّ "إف بي آي" على فرانس برس بالقول "ليس لدينا ما نضيفه إلى المنشور في الوقت الحالي".

وشارك ترامب، الأحد، آلاف المشجعين في حضور نزالات قتالية غير مسبوقة أُقيمت في البيت الأبيض، حيث شُيّد مسرح موقت حمل اسم "ذي كلو" (The Claw) في حديقته الجنوبية.

وهدفت الفعالية التي أطلق عليها "يو إف سي فريدوم 250" (UFC Freedom 250) وتزامنت مع عيد ميلاد ترامب الثمانين لإطلاق احتفالات هذا العام بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة.

وتعرّض ترامب لمحاولات اغتيال عدة في السنوات الأخيرة، آخرها عندما حاول مسلّح اقتحام حفل مراسلي البيت الأبيض في أحد الفنادق في أبريل.