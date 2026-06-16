زيلينسكي: زعماء مجموعة السبع ناقشوا فرض عقوبات على روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن قادة مجموعة السبع اتفقوا خلال قمة في فرنسا على أن روسيا لا ​تحقق النصر في حربها على أوكرانيا، وإنهم ناقشوا فرض مزيد من ‌العقوبات لإجبار موسكو على التفاوض.

وفي مقابلة عبر رابط فيديو خلال قمة (رويترز نكست في أوروبا) في لندن، قال زيلينسكي، إن قادة مجموعة السبع ناقشوا فرض مزيد من العقوبات ​على صادرات روسيا من الطاقة وكذلك نظامها المصرفي وإنتاجها العسكري.

وأضاف ​أن قادة المجموعة بحثوا أيضا الوضع في ساحة المعركة واحتمال عقد ⁠مفاوضات سلام مع موسكو فضلا عن تداعيات الحرب على الاقتصاد الروسي، وفقاً لوكالة رويترز.

وقال ​زيلينسكي، في حديث مع رئيسة تحرير رويترز أليساندرا جالوني: "اتفقنا بالإجماع على أن روسيا ​لا تحقق النصر وأنها تخسر الكثير من الأفراد وأن عليهم إبرام اتفاق في أسرع وقت ممكن، وأنهم لا يملكون زمام المبادرة".

وأضاف أن أوكرانيا تعتزم مواصلة هجماتها بالصواريخ والطائرات ​بدون طيار بعيدة المدى على البنية التحتية للطاقة والمنشآت العسكرية في روسيا، وشدد ​على ضرورة ممارسة مزيد من الضغط السياسي لإجبار بوتين على إبرام اتفاق سلام.

وقال: "أعتقد أن ‌الرئيس (دونالد) ⁠ترامب بوسعه فعل هذا، ربما هو الوحيد القادر على ذلك".

وكان الرئيس الأمريكي من بين الحاضرين في قمة فرنسا.

وذكر زيلينسكي، أن العديد من المقربين من بوتين يضغطون عليه لتعبئة المزيد من القوات الروسية بغض النظر عن الخسائر ​في الأرواح في ​ساحة المعركة.

وأضاف ⁠أن معظم عامة الشعب في روسيا يدركون أن بلادهم لا تحقق النصر في الحرب، بحسب قوله.