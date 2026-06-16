القناة الثانية بالتلفزيون الألماني تحذف مقطعا يتهم إيلون ماسك بتأجيج الاحتجاجات في بلفاست

بعد أن لجأ رائد الأعمال في مجال التقنية إيلون ماسك، إلى القضاء للاعتراض على تقرير بثته القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف" عن شخصه، حذفت القناة الفقرة محل الاعتراض.

وردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، ردت القناة بالقول إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك طالب عبر مكتب محاماة ألماني بتوقيع تعهد بالامتناع عن بث المقدمة الافتتاحية لبرنامج "زد دي إف اليوم مباشر" المذاع في الثاني عشر من يونيو الجاري تحت عنوان "أعمال الشغب في بلفاست ــ كيف أجج ماسك الاحتجاجات".

وأضافت:" قدمت القناة الثانية هذا التعهد، وحذفت الفقرة المعنية من المقدمة".

وأصبح يظهر الآن في مكتبة الوسائط التابعة للقناة تنويه في الموضع المعني جاء فيه: "المقدمة جرى تقصيرها لأسباب قانونية".

وتتناول الحلقة، الاضطرابات العنيفة في بلفاست، والتي اندلعت بعد رفع قضية على لاجئ من السودان لاتهامه بالشروع في القتل إثر هجوم بسكين في منتصف الأسبوع الماضي.

وجاء في المقدمة الأصلية للبرنامج أن حشدا عنصريا يقوم بملاحقة المهاجرين، وأضافت: "وقد دعا إلى ذلك أحد اليمينيين المتطرفين البريطانيين والملياردير التقني إيلون ماسك".

وعلى إثر ذلك، وجه محامي ماسك، يواخيم شتاينهوفل، إنذارا قضائيا إلى القناة ومطالبة بتقديم تعهد بالامتناع.

وأشار إلى أن الادعاء بأن ماسك دعا إلى "ملاحقة المهاجرين من قبل حشد عنصري" هو ادعاء غير صحيح بشكل واضح.