ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال مايو

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية خلال مايو الماضي بأكثر كثيرا من التوقعات.
وذكرت الوزارة، أن أسعار الواردات زادت بنسبة 1.9% الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 2% خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.
كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 1% مقابل 1.9% خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة.
وأشار التقرير، إلى ارتفاع أسعار الصادرات الأمريكية خلال مايو بنسبة 1.3% مقابل ارتفاعها بنسبة 3.5% خلال أبريل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1.2% مقابل ارتفاعها بنسبة 3.3% خلال أبريل وفقا للبيانات الأولية.