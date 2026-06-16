ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال مايو

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أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية خلال مايو الماضي بأكثر كثيرا من التوقعات.

وذكرت الوزارة، أن أسعار الواردات زادت بنسبة 1.9% الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 2% خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 1% مقابل 1.9% خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع أسعار الصادرات الأمريكية خلال مايو بنسبة 1.3% مقابل ارتفاعها بنسبة 3.5% خلال أبريل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1.2% مقابل ارتفاعها بنسبة 3.3% خلال أبريل وفقا للبيانات الأولية.