 ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال مايو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية بأكثر من المتوقع خلال مايو

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2026 - 5:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2026 - 5:55 م

أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية الصادرة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار الواردات الأمريكية خلال مايو الماضي بأكثر كثيرا من التوقعات.

وذكرت الوزارة، أن أسعار الواردات زادت بنسبة 1.9% الشهر الماضي بعد ارتفاعها بنسبة 2% خلال أبريل الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

كان المحللون يتوقعون ارتفاع الأسعار بنسبة 1% مقابل 1.9% خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة.

وأشار التقرير، إلى ارتفاع أسعار الصادرات الأمريكية خلال مايو بنسبة 1.3% مقابل ارتفاعها بنسبة 3.5% خلال أبريل، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاعها بنسبة 1.2% مقابل ارتفاعها بنسبة 3.3% خلال أبريل وفقا للبيانات الأولية.

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