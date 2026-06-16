 تدريبات في الجيم واستشفاء للاعبي منتخب مصر استعدادا لنيوزيلندا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تدريبات في الجيم واستشفاء للاعبي منتخب مصر استعدادا لنيوزيلندا

رائد سمير
نشر في: الثلاثاء 16 يونيو 2026 - 6:59 م | آخر تحديث: الثلاثاء 16 يونيو 2026 - 6:59 م

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، تدريبات في "الجيم" وجلسات استشفاء للاعبين، وذلك استعدادًا لمواجهة نيوزيلندا، ضمن لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم 2026.

ويشهد المران، جلسات استشفائية للاعبين، الذين شاركوا بصفة أساسية أمام بلجيكا، في المباراة التي أقيمت أمس، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، من أجل استعادة الجاهزية البدنية، قبل مواجهة نيوزيلندا.

وعادت بعثة المنتخب الوطني إلى سبوكين الأمريكية، عقب مواجهة بلجيكا في الجولة الأولى للمجموعة السابعة بالمونديال


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