أمير قطر وترامب يبحثان تطورات الشرق الأوسط والجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع (G7) بمدينة إيفيان لي بان الفرنسية.

وأكد الأمير متانة العلاقات الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة، مشيرًا إلى الشراكة التجارية الكبيرة منذ زيارة الرئيس الأمريكي إلى قطر العام الماضي.

وأوضح أن دولة قطر تمتلك استثمارات كبرى في الولايات المتحدة، إلى جانب الاستثمارات الأمريكية في قطر، معربًا عن ارتياحه لمستوى العلاقات بين البلدين.

وأعرب عن تقديره لجهود الرئيس الأمريكي في هذه المرحلة الحاسمة في الشرق الأوسط، مجددًا التزام البلدين بدعم السلام والاستقرار الإقليمي.

ورحب الأمير بالاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا دعم قطر للجهود الرامية إلى اتفاق دائم يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب في بداية اللقاء عن شكره وتقديره لأمير قطر، مشيدًا بالعلاقات الودية والتقدير الذي يحظى به، ومشيرًا إلى الاتفاق بين بلاده وإيران ومرحلته الثانية، ومشيدًا بدور قطر في إدارة الأزمة.

وفي معرض حديثه عن العلاقات الاقتصادية، أعرب عن تقديره للاستثمارات القطرية الكبرى في بلاده، لافتًا إلى مقومات الولايات المتحدة في الصناعة والذكاء الاصطناعي وصناعة السيارات، وما تتيحه من فرص لتعزيز التعاون الاقتصادي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين البلدين وبحث المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الشرق الأوسط، والجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار، وفي مقدمتها أمن الملاحة في مضيق هرمز وضمان انسياب التجارة الدولية.

كما تناول اللقاء مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بشأن القضايا العالقة، إلى جانب الجهود الدبلوماسية للأزمات الإقليمية، والتنسيق بين البلدين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك أمن الطاقة والتعاون الاقتصادي.