جالاتا سراي يفاوض ريال مدريد لضم راؤول أسينسيو

اقترب المدافع الإسباني راؤول أسينسيو، لاعب ريال مدريد، من الانتقال إلى صفوف جالاتا سراي التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة النادي التركي في تعزيز خطه الخلفي قبل انطلاق الموسم الجديد.

وذكرت شبكة «ديفنسا سنترال» الإسبانية أن جالاتا سراي بدأ اتصالاته مع إدارة ريال مدريد للتعاقد مع اللاعب، رغم ارتباطه بعقد يمتد مع النادي الملكي حتى يونيو 2031.

وأشارت التقارير إلى أن ريال مدريد أبدى استعداده لمناقشة بيع أسينسيو، لكنه اشترط الحصول على 30 مليون يورو للموافقة على رحيله، بينما يسعى جالاتا سراي إلى خفض القيمة المطلوبة إلى 20 مليون يورو من أجل إتمام الصفقة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.