دي فانس: إيران لم يعد لديها أي قدرة على تخصيب اليورانيوم

قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، اليوم، إن إيران لا تملك الموارد اللازمة لإعادة بناء قدراتها العسكرية التقليدية المدمرة.

وأضاف دي فانس، لشبكة "فوكس نيوز" الأمريكية: إذا غيرت إيران أسلوب تعاملها معنا فسنغير أسلوبنا وستكون لدينا علاقة أفضل، مشيرا إلى أن "اقتصاد إيران يمر بوضع مزر والحصار وإجراءاتنا أفقدتها قدراتها العسكرية".

وذكر نائب الرئيس الأمريكي أنه تم تدمير البرنامج النووي الإيراني ولم تعد لديهم أي قدرة على تخصيب اليورانيوم.

وتابع: لقد انتصرنا سواء غيرت إيران أسلوبها أو اختارت عدم الالتزام بالاتفاق.