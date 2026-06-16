طهران: واشنطن رفعت جزئيا الحظر البحري عن سفن إيران قبل توقيع الاتفاق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال نائب وزير الخارجية الإيراني مجيد تخت روانجي، إن الولايات المتحدة رفعت بشكل جزئي الحظر البحري المفروض على السفن الإيرانية، وذلك قبل التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين البلدين في 14 يونيو الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، خلال لقائه بالعاصمة طهران سفراء ودبلوماسيي دول أجنبية.

وأضاف روانجي، أن فتح مضيق هرمز ورفع الحظر البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران تم التأكيد عليهما ضمن التفاهم المبرم بين الجانبين.

ومضى قائلا: "رفع الحصار كان مطلبنا منذ البداية، وقد رفع جزئيا قبل توقيع الاتفاق".

والأحد، أعلنت الولايات المتحدة وإيران والوساطة الباكستانية توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي.

وبينما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده وإيران وقعتا بالفعل الاتفاق وأن مضيق هرمز سيكون "مفتوحا بالكامل" بداية من الجمعة، اكتفت طهران بالقول إن التوقيع على المذكرة سيتم بمدينة جنيف السويسرية الجمعة.

ويبدو وفقا لمراقبين، أن التوقيع المسبق بمثابة تفعيل فوري ومؤقت لوقف إطلاق النار ورفع الحصار البحري عن إيران، فيما ستشهد جنيف مراسم التوقيع الحضوري العلني والنشر الرسمي وتدشين مرحلة الـ60 يوما للمفاوضات الفنية الشائكة.

وكانت الولايات المتحدة تفرض منذ 13 أبريل الماضي حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.