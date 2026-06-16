فيدان: بقاء مضيق هرمز مفتوحا للمرور الحر مهم جدا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه من الضروري أن يبقى مضيق هرمز مفتوحا للمرور الحر دون انقطاع كما كان قبل الحرب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة موسكو التي وصلها في زيارة رسمية.

وأضاف فيدان إن بقاء مضيق هرمز مفتوحا للمرور الحر وغير المنقطع يعد أمرا بالغ الأهمية ليس فقط للاستقرار الإقليمي، بل أيضا لأمن الطاقة العالمي والتجارة الدولية.

وأعرب عن ترحيبه بالتفاهم الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وإيران، معتبرا ذلك بمثابة "عتبة دبلوماسية بالغة الأهمية" لكسر مناخ الصراع في المنطقة.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل "متنفسا للمنطقة والعالم"، على حد وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معربا عن أمله في أن تتحول من مجرد هدنة مؤقتة إلى "هيكل أمني مستدام ودائم" في المنطقة.

وتمنى الوزير التركي أن يتم نقل هذا التفاهم إلى مرحلة التوقيع النهائي بنجاح، وأن يتم تطبيقه بشكل كامل وتحويله إلى أرضية دبلوماسية دائمة.

ومضى قائلا: "إلى أن يتم التوقيع على الاتفاق بشكل نهائي، من الضروري الامتناع بشكل قاطع عن التصريحات التي قد تسمم أجواء السلام خلال هذه المرحلة الحساسة، وكذلك عن أي محاولات تخريب محتملة قد تقدم عليها إسرائيل بهدف إخراج العملية عن مسارها".

إلى ذلك، أعرب فيدان عن اعتقاده بأن الإرادة السياسية التي أظهرها قادة الولايات المتحدة وإيران كانت "حاسمة" في التوصل إلى هذا الاتفاق.

كما عبر عن تقديره لجهود الوساطة الباكستانية، مرحبا كذلك بالدعم الذي قدّمته كل من قطر والسعودية للمسارات الدبلوماسية في هذا الخصوص.

وعلى صعيد تركيا، أكد فيدان أن هدف بلاده في المرحلة المقبلة هو أن يفتح هذا التفاهم الباب أمام منظور أوسع للسلام الإقليمي، مؤكدا أن أنقرة تعمل من أجل تحقيق هذا الهدف.