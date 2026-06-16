ترامب: مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة وبدون رسوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيق هرمز سيفتح بالكامل بحلول يوم الجمعة، مشددًا على أن المضيق سيفتح بشكل كامل ودون رسوم.

وأضاف خلال لقاء مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، على هامش قمة مجموعة السبع، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الثانية من المفاوضات مع إيران تستغرق 60 يومًا.

وأكمل: «الاتفاق يسير على المسار الصحيح من ناحية الوقت، وإيران تريد إنهاء الموضوع والعودة إلى العمل»، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن «العلاقة مع إيران بدأت العودة إلى نوع من الحالة الطبيعية»، مضيفًا: «الأمر قد يستغرق بعض الوقت، لكن الأمور قد تجري بشكل سريع».

وذكر أنه يعتزم الإعلان عن بنود الاتفاق بحذافيره، خلال عدة أيام عبر مؤتمر صحفي، مشددًا على أن إيران لن تحصل بموجبه على سلاح نووي.

وجدد انتقاده للاتفاق النووي المبرم في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، قائلًا إنه «كان سيدمر الشرق الأوسط بالكامل».

وفي سياق آخر، اعتبر أن العقبات الإقليمية تعد العائق الأبرز أمام الاتفاقيات الإبراهيمية، مثمنًا في الوقت نفسه، عدم انسحاب الدول الموقعة من الاتفاقيات.