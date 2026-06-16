فيدان: سنواصل تقديم الدعم لحل الأزمة الأوكرانية

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صرح وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، أن بلاده ستواصل تقديم كل أنواع الدعم لحل الأزمة الأوكرانية، وأكد أن استمرار الحرب يزيد من عدم الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية الثلاثاء، قبيل اجتماع الوفدين التركي والروسي في العاصمة موسكو.

وأوضح فيدان أن العلاقات بين تركيا وروسيا تشهد تطورا مؤسسيا وتحسنا ملحوظا بفضل الجهود المبذولة وفق رؤية زعيمي البلدين.

وأضاف أن الزيارات رفيعة المستوى وجهود التنسيق بين البلدين مستمرة دون انقطاع.

وذكر فيدان أن المسئولين ورجال الأعمال، ولا سيما القادة والوزراء، يعملون باستمرار على تعزيز العلاقات بين البلدين في العديد من المجالات.

ولفت أن زيارته لروسيا ستتيح فرصة لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية بشكل أعمق.

وأوضح أن تركيا وروسيا تنفذان مشاريع بالغة الأهمية في مجالات التجارة والطاقة، كما تقومان بدراسة مشاريع محتملة.

وحول القضايا الإقليمية، أوضح فيدان أنهم سيتبادلون وجهات النظر حول العديد من القضايا، بما فيها القوقاز والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا.

وأضاف: "كما فعلنا سابقا وحتى اليوم، سنواصل تقديم كل أنواع الدعم لحل القضية الأوكرانية وستساهم تركيا في أي دور وساطة ممكن".

وتابع "سنواصل القيام بدور الوساطة الذي نستطيع القيام به لأن الحرب الدائرة تزيد من عدم الاستقرار في منطقتنا ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن".

وأعرب فيدان عن أمله في أن تسفر الاجتماعات عن نتائج إيجابية.

بدوره، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن سعادته باستضافة الوفد التركي برئاسة فيدان في موسكو.

وقال في معرض حديثه عن العلاقات الثنائية: "علاقاتنا التجارية والاقتصادية في تطور مستمر. وآمل أن يعقد الاجتماع العشرون للجنة الاقتصادية المشتركة قبل نهاية العام".

وأضاف أن الجهود لا تقتصر على العلاقات الثنائية فحسب، بل تشمل أيضا أجندة إقليمية ودولية.

وثمن لافروف اهتمام تركيا بإيجاد حل عادل ومستدام للأزمة في أوكرانيا.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا، وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا غير مقبول" في شئونها الداخلية.