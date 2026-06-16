الحبس والإيقاف سنة للاعب كرة قدم بالشرقية لاتهامه بالاعتداء على ضابط مرور

قضت محكمة جنايات الزقازيق، خلال جلساتها المنعقدة، بمعاقبة لاعب كرة القدم «محمد خ. إ» لاعب فريق كهرباء الإسماعيلية،بالحبس مع الشغل لمدة سنة مع الإيقاف لمدة ثلاث سنوات على خلفية اتهامه بالتعدي على ضابط مرور أثناء تأدية عمله بدائرة قسم ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة الحلواني، وعضوية المستشارين إسلام منصور الحفناوي ، وهاني صلاح الدين أحمد، ومحمود محسن عبد الفتاح، وبسكرتارية فيليبس صبحي.



وتعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا من قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد بتعرض ضابط مرور للاعتداء من قبل لاعب كرة قدم أثناء قيامه بتنظيم الحركة المرورية بأحد الشوارع الرئيسية داخل نطاق مدينة الزقازيق، ما تسبب في حالة من التكدس المروري وتعطيل حركة السير.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الموقف، وبالفحص وسؤال شهود العيان، تبين نشوب مشادة كلامية بين المتهم وضابط المرور، تطورت إلى اعتداء، أثناء قيام الضابط بمهام عمله الرسمية، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر رقم 1315 إداري قسم ثان الزقازيق، وأُحيل إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، واستمعت إلى أقوال المجني عليه وعدد من الشهود، كما واجهت المتهم بما هو منسوب إليه، واطلعت على التقارير والفحوصات اللازمة.

وبعد استكمال التحقيقات، قررت نيابة قسم ثان الزقازيق إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، موجهة له تهمة التعدي على موظف عام أثناء تأدية عمله، وهي من التهم التي شدد عليها قانون العقوبات نظرًا لما تمثله من اعتداء على هيبة الدولة وتعطيل لمصالح المواطنين.