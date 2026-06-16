رئيس الإمارات: السلام المستدام في المنطقة يقوم على احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار

شارك الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في أعمال قمة مجموعة السبع في دورتها الثانية والخمسين التي تستضيفها الجمهورية الفرنسية في مدينة إيفيان، خلال الفترة من 15 إلى 17 من شهر يونيو 2026.

ووجه الرئيس الإماراتي كلمة بمناسبة مشاركته في القمة، أكد خلالها أن دولة الإمارات ستظل ملتزمةً بالعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها لتعزيز السلم والأمن والاستقرار والثقة والتنمية على الصعيد العالمي.

ونوه أن القمة تنعقد في وقت تشهد فيه المنطقة «اضطرابات عميقة وحالة غير مسبوقة من التحديات المتسارعة، تتجاوز آثارها حدود المنطقة لتطال مختلف أنحاء العالم».

وأعرب عن تقديره لأعضاء مجموعة السبع والشركاء حول العالم على «مختلف أشكال الدعم الذي قدموه في الوقت الذي كانت فيه الإمارات تدافع عن نفسها في مواجهة آلاف الهجمات الإيرانية الغادرة بالصواريخ والمسيّرات، على مدى ستة أسابيع متتالية على أهداف مدنية».

وذكر أن «الأزمة أثبتت أن التحديات الراهنة تستوجب تضافر الجهود والعمل المشترك مع الآخرين وليس بمعزل عنهم، كما تؤكد أن سلاسل الإمداد المرنة، ومسارات التجارة الآمنة، والبنية التحتية ذات الكفاءة العالية، تُعد ركائز لا غنى عنها لتعزيز قدرتنا على الازدهار، كما تؤكد أيضًا أن صون الاستقرار العالمي ليس مجرد مصلحة مشتركة فحسب، بل مسئولية جماعية تقع على عاتقنا جميعًا».

وثمن في هذا السياق جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أسهمت في التوصل إلى الاتفاق حول مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، مؤكدًا أن السلام المستمر والمستدام في المنطقة، يقوم على احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والالتزام التام بقواعد القانون الدولي؛ بما يعزز الأمن والاستقرار والازدهار للجميع.