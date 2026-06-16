أعرب عزو المريمي، مهاجم أهلي طرابلس الليبي، عن سعادته الكبيرة بالعمل تحت قيادة حسام البدري المدير الفني للفريق ونجاحه في التتويج بلقب كأس ليبيا، مؤكدًا أن البطولة تمثل محطة خاصة في مسيرته مع الفريق، بعدما توج الزعيم باللقب على حساب أهلي بنغازي عقب الفوز بهدف دون رد في المباراة النهائية التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي يوم 9 يونيو الماضي.

وقال المريمي، البالغ من العمر 27 عامًا، إن هذا التتويج يحمل قيمة استثنائية بالنسبة له، كونه أول لقب يحققه بقميص أهلي طرابلس، مشيرًا إلى أن فرحته لا توصف بتحقيق هذا الإنجاز الذي سيظل عالقًا في ذاكرته طوال مشواره الكروي.

وأضاف مهاجم الزعيم أنه كان يحلم منذ انضمامه للفريق بالمساهمة في إسعاد جماهير النادي وتحقيق البطولات، مؤكدًا أن التتويج بكأس ليبيا يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة. كما أشاد بالدور الكبير الذي لعبه اللاعبون والجهاز الفني والإدارة، معتبرًا أن اللقب جاء نتيجة العمل الجماعي والجهود التي بذلها الجميع طوال البطولة.

وأكد المريمي أن طموحاته مع أهلي طرابلس لا تتوقف عند هذا الإنجاز، موضحًا أنه يسعى لمواصلة التطور وتقديم الإضافة للفريق تحت قيادة المدير الفني حسام البدري، سواء من خلال تسجيل الأهداف أو صناعة الفرص، متطلعًا إلى حصد المزيد من البطولات في السنوات المقبلة. يذكر أن المريمي انضم إلى أهلي طرابلس خلال الصيف الماضي، وشارك في 24 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا وصنع هدفين، كما توج مع الفريق بلقب كأس السوبر الليبي في ديسمبر الماضي.