القناة 12 الإسرائيلية: أمريكا رفضت طلب إسرائيل الاطلاع على مذكرة التفاهم مع إيران

أثارت مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران إلكترونياً، والمقرر توقيعها رسمياً في جنيف يوم الجمعة، حالة من الغضب والاستياء البالغ داخل إسرائيل.

وقد تصاعدت حدة التوتر بسبب استبعاد إسرائيل من المفاوضات ورفض واشنطن مشاركة تفاصيل المذكرة الكاملة مع تل أبيب، فبحسب القناة 12 الإسرائيلية، طلبت إسرائيل الاطلاع على تفاصيل مذكرة التفاهم مع إيران قبل التوقيع لكن أمريكا رفضت ذلك.

ويعود الامتعاض الإسرائيلي إلى أن الوثيقة المرتقبة لم تتطرق إلى برنامج إيران الصاروخي، الذي تعتبره تل أبيب تهديداً "وجودياً"، فضلاً عن دعم الفصائل المسلحة الموالية لطهران في المنطقة وعلى رأسها حزب الله في لبنان وحماس في قطاع غزة، فضلاً عن الحوثيين في اليمن.، وفقا لقناة العربية الإخبارية.

من جهته، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، مساء الاثنين، إن الولايات المتحدة تنتظر ألا تفرض إيران رسوماً على الشحن عبر مضيق هرمز، لكنه أوضح أن هذه المسألة ستناقش في إطار اتفاق السلام.