ضبط متهم بسرقة هاتف محمول من طالب في العمرانية

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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على شخص؛ لاتهامه بسرقة هاتف محمول من طالب بأسلوب المغافلة، وذلك حال تواجده بداخل أحد المحال التجارية بمنطقة العمرانية بالجيزة.

وتداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهول بسرقة هاتفه المحمول بأسلوب المغافلة حال تواجده بداخل أحد المحال التجارية بمنطقة العمرانية بالجيزة.

وتبين من خلال فحص الفيديو، أنه بتاريخ 2 يونيو الجاري، تبلغ لقسم شرطة العمرانية من طالب مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة هاتفه المحمول بأسلوب المغافلة حال قيامه بشراء بعض المستلزمات من داخل أحد المحال بدائرة القسم.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.