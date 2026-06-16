الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع القادة المشاركين في قمة G7

توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذكارية مع القادة المشاركين في أعمال قمة مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى (G7)، المنعقدة بمدينة إيفيان الفرنسية.

وتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة بصفته ممثلًا لجمهورية مصر العربية، التي تشارك ضمن الدول الشريكة المدعوة لحضور فعاليات القمة، في خطوة تعكس المكانة المتنامية التي تحظى بها مصر على الساحة الدولية، ودورها الفاعل في العديد من الملفات الإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن تشهد قمة مجموعة السبع مناقشات موسعة حول عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية العالمية، وتحديات الأمن الغذائي والطاقة، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الدولي لمواجهة الأزمات الراهنة التي يشهدها العالم.

ومن المنتظر أن يعقد السيسي على هامش القمة عددًا من اللقاءات الثنائية مع قادة ومسئولي الدول المشاركة، بهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك، ودعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، فضلًا عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.