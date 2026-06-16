قناة السويس: عبور إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال

شهدت حركة الملاحة بقناة السويس عبور سفينة الحاويات الفرنسية العملاقة CMA CGM NOTRE DAME، إحدى أكبر سفن الحاويات التي تعمل بالغاز الطبيعي المُسال، في أولى رحلاتها عبر القناة، خلال رحلتها ضمن قافلة الجنوب قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى فرنسا.

تتبع السفينة الخط الملاحي الفرنسي CMA CGM، ويبلغ طولها 399.9 متراً، وعرضها 61.3 متراً، وغاطسها 16.5 متر، بحمولة كلية 245 ألف طن، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 24212 حاوية مكافئة.

والسفينة هى الأكثر تطوراً على الإطلاق التي تحمل العلم الفرنسي، وتعمل بالغاز الطبيعي المسال، ومدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة ومصممة خصيصاً لتنفيذ رحلات طويلة المدى بين قارات العالم، وتعمل ضمن الخدمة الملاحية FAL3 علي طريق التجارة بين الشرق الأقصى وشمال غرب أوروبا.

ووجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس باتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان العبور الآمن من خلال تخصيص مجموعة من كبار مرشدي الهيئة وتوفير المساعدات الملاحية من القاطرات المصاحبة.

ووفقاً للبروتوكول من هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة لأول مرة، أناب الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، الربان عبد الرحمن شاهين كبير مرشدين أول، والربان عبد الله جاد كبير مرشدين والربان نادر ناجي مرشد ممتاز للصعود على السفينة والترحيب بطاقمها، وتسليم هدية تذكارية لربان السفينة.

وأكد ربيع جاهزية قناة السويس لعبور أكبر وأحدث سفن أسطول الحاويات العالمي لما تتمتع به القناة من مزايا استراتيجية فريدة تُسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية وتحقيق وفورات اقتصادية، لتظل المسار الأفضل والمُستدام لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب.

وأوضح ربيع أن قناة السويس مُستمرة في تطوير خدماتها عبر الارتقاء بمستوى الخدمات البحرية واستحداث حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة لتلبية متطلبات العملاء وضمان أعلى معايير السلامة البحرية للسفن العملاقة.