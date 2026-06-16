قادة مجموعة السبع يتفقون على زيادة الضغط على روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا

اتفقت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على زيادة الضغط على روسيا في محاولة للتوصل إلى مفاوضات تهدف إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا؛ وذلك بعد انضمام الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى القادة في اليوم الثاني من قمة مجموعة السبع في فرنسا.

وقالت مصادر حكومية ألمانية، عقب المحادثات، إن رؤساء مجموعة الدول السبع (G7) التي تضم الديمقراطيات الصناعية الكبرى، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتفقوا على أن موقف أوكرانيا على أرض المعركة قد تحسن بشكل ملحوظ.

وأضافت المصادر: "اتفقوا على ضرورة زيادة الدعم المقدم لأوكرانيا وزيادة الضغط على روسيا".

وجمع الاجتماع ترامب وزيلينسكي وقادة ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا واليابان.

وقالت المصادر إن القادة الأوروبيين قدموا جبهة موحدة.

وأوضحت المصادر أن "الوضع قد تغير" بالنسبة لأوكرانيا، حيث أصبحت أوكرانيا في "موقف قوة"، بينما روسيا واقعة "تحت ضغط".

وتتوسط واشنطن بين موسكو وكييف في محاولة لإنهاء النزاع، إلا أن الجهود الدبلوماسية تعثرت في الأسابيع الأخيرة مع الاهتمام الأمريكي البالغ بالحرب في إيران.

وتسعى ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى إحياء هذه العملية، وتضغط من أجل الحصول على دور في المفاوضات المستقبلية.