ترامب: ستتم إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونجرس لمراجعته

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، للصحفيين خلال اجتماعات مجموعة السبع في فرنسا إن مذكرة التفاهم مع إيران تنص بوضوح على أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أضاف ترامب، أنه يتوقع أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران بسرعة، كما أشار إلى أنه ستتم إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونجرس لمراجعته.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، أن الولايات المتحدة وإيران وقعتا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب في الخليج، في حين لم تعلن بعد التفاصيل الكاملة للاتفاق.

وبعد وصوله إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة السبع، أوضح ترامب أن «الاتفاقية وقعت بالكامل، والمضيق مفتوح جزئيا بالفعل»، مشيرا إلى أن التفاهم أتاح إعادة فتح مضيق هرمز جزئيا بعد حصار امتد ثلاثة أشهر لإمدادات النفط من الخليج، تسبب في اضطراب واسع بالاقتصاد العالمي.

وبموجب الاتفاق، يفترض إعادة فتح مضيق هرمز المحاصر، مع تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، بما يتيح للمفاوضين التفرغ لملفات شائكة، من بينها مستقبل البرنامج النووي الإيراني. وجاء الإعلان عن الاتفاق متزامنا مع تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 10 مارس.

وينظر إلى هذا التفاهم بوصفه أهم خطوة حتى الآن على طريق حل النزاع، الذي أودى بحياة ما لا يقل عن 7000 شخص، معظمهم في إيران ولبنان، وتسبب في اهتزاز أسواق الطاقة العالمية.