ضرب زلزال بقوة مبدئية بلغت 5ر5 درجة على مقياس ريختر، شرق اليابان (بما يشمل طوكيو) اليوم الثلاثاء، ما تسبب في تعرض خدمات النقل في البلاد لبعض الاضطرابات، دون أن يصدر أي تحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية القول، إن مركز الزلزال - الذي وقع في تمام الساعة 0746 مساء بالتوقيت المحلي - في مقاطعة إيباراكي الواقعة شمال شرق طوكيو، على عمق نحو 50 كيلومترا تحت سطح الأرض.

وسجل الزلزال أدنى مستوى له بواقع 5 درجات على مقياس شدة الزلازل الياباني (المكون من 7 درجات) في مقاطعتي جونما وسايتاما المجاورتين، و4 درجات في إيباراكي.

وتوقفت خدمات القطارات فائقة السرعة على خطي توهوكو وجويتسو شينكانسن.

ولم يتم الإبلاغ عن حدوث أي خلل في محطة توكاي رقم 2 للطاقة النووية بمقاطعة إيباراكي، بحسب ما ذكرته شركة "جابان أتوميك باور" المشغلة للمحطة.