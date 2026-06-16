الناتو يسعى إلى تعويض النقص الناتج عن التخفيضات العسكرية الأمريكية بأوروبا

سعى مسئولون في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، اليوم الثلاثاء، إلى إظهار ثقتهم في قدرة أوروبا على استيعاب التخفيضات العسكرية الأمريكية الكبيرة في التحالف الدفاعي، حتى في ظل افتقار القارة لبعض الأسلحة التي تعتزم واشنطن سحبها، وعدم وجود خطة بديلة واضحة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن مسئولين من الدائرة المسئولة عن ضمان قدرة القوات المتحالفة على العمل سويا في ساحة المعركة، حديثهم في معرض "يوروساتوري" للدفاع خارج باريس، قولهم إن أوروبا قادرة على تعويض خسائر الطائرات المقاتلة و المسيّرات الأمريكية، بمعدات متوافقة وتوسيع لنطاق تبادل البيانات.

ومن جانبه، قال الجنرال الفرنسي تييري بوليت، مدير مكتب التوحيد القياسي في حلف شمال الأطلسي: "سواء مع وجود الأمريكيين أو بدونهم، فإن التوحيد القياسي هو الحل، وليس المشكلة".

وأضاف بوليت: "إذا خسرنا عددا معينا من الطائرات الأمريكية، فسيقوم الحلفاء الأوروبيون بسد هذا العجز بطائرات مماثلة، أو ذات قدرات مكافئة".