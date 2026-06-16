رئيس المجلس الأوروبي: الاتفاق بين أمريكا وإيران إنجاز كبير والآن نركّز على المرحلة التالية

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن «الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يُعدّ إنجازًا مهمًا»، مشيرًا إلى أن التركيز ينصب على المرحلة التالية.

وأكد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الثلاثاء، أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل بذل جهوده لتحقيق شرق أوسط أكثر أمنًا واستقرارًا».

وأشار إلى أن «الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل عن كثب مع جميع شركائه في المنطقة، لإيجاد حلول للأوضاع في غزة والضفة الغربية ولبنان».

ودخل الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة مع اقتراب موعد التوقيع الرسمي في سويسرا يوم الجمعة، بعد توقيع مذكرة تفاهم إلكترونيا، في خطوة تنقل الملف من مرحلة وقف التصعيد العسكري إلى اختبار تنفيذ التفاهمات السياسية والنووية والأمنية.

ويجمع الاتفاق بين ترتيبات لخفض التوتر وإطلاق مسار تفاوضي يمتد 60 يوما، وسط ترحيب دولي حذر وترقب لمدى قدرة الطرفين على ترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية.

وقال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، صباح الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر نشر بنود الاتفاق قبل الجمعة، مشيرا إلى أن المذكرة وقعت إلكترونيا، فيما سيشهد نهاية الأسبوع مراسم التوقيع الرسمي بحضور مسئولين من الجانبين.

وتشكل المذكرة إطارًا مؤقتًا يمهد لاتفاق نهائي، وتنص على تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق مفاوضات تستمر 60 يوما قابلة للتمديد باتفاق الطرفين.

كما تنص على الحفاظ على الوضع الحالي للبرنامج النووي الإيراني طوال فترة التفاوض، وإطلاق نقاشات فنية بشأن مستقبل تخصيب اليورانيوم وآلية التعامل مع المخزون الإيراني من المواد المخصبة.

ويتضمن الاتفاق إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، مع استمرار عبور السفن دون رسوم لمدة 60 يوما، في خطوة تهدف إلى استعادة انسيابية حركة التجارة العالمية وتهدئة أسواق الطاقة.