28 شهيدا في لبنان يرفعون حصيلة عدوان إسرائيل إلى 3826 منذ 2 مارس

أعلنت الصحة اللبنانية، الثلاثاء، تسجيل 28 شهيدا و70 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 3826 شهيدا و11 ألفا و851 جريحا منذ 2 مارس الماضي.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي الصادر عنها إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 16 يونيو باتت 3826 شهيدا و11851 جريحا".

ما يعني أنها أحصت 28 شهيدا و70 جريحا في آخر 24 ساعة.

وكان الجيش الإسرائيلي واصل الثلاثاء تنفيذ عمليات قصف وتفجير في مناطق متفرّقة جنوبي لبنان، متجاهلا التفاهم الأمريكي الإيراني بإنهاء العمليات العسكرية الذي يشمل لبنان.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال تصريحات صحفية، إن إنهاء الحرب في لبنان "جزء لا يتجزأ" من الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة، وأنه يشمل أيضا انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية.

ومساء الأحد، أعلنت واشنطن وطهران التوصل إلى اتفاق بينهما بوساطة باكستانية يقضي بإنهاء العمليات العسكرية على مختلف الجبهات وضمنها لبنان، وفتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري عن إيران، على أن يتم توقيع الاتفاق في سويسرا الجمعة المقبلة.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة المنصوص عليها في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.