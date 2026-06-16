توبمولر مدربا لنادي لانس الفرنسي

أعلن نادي لانس اليوم الثلاثاء عن تعيين الألماني دينو توبمولر مدربا جديدا للفريق بعقد يمتد حتى عام 2028، وذلك عقب رحيل بيير ساج الذي انضم إلى نادي كريستال بالاس المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسيتولى توبمولر مهام تدريب النادي بعد فترة ناجحة قضاها مع نادي أينتراخت فرانكفورت بين عامي 2023 و2026.
وكان ساج قد قاد النادي إلى الفوز بأول لقب له في كأس فرنسا، كما ضمن تأهله إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة فقط في تاريخ لانس.
وكان لانس قد أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني متأخرا بفارق ست نقاط عن باريس سان جيرمان، وسيسعى توبمولر إلى مواصلة تقدم النادي في الموسم المقبل.
وقال توبمولر "أسلوبي في اللعب يتمحور حول إيجاد التوازن الصحيح بين الجودة الفنية والشراسة، وأعتقد أن ذلك سيتناسب جيدا مع فريقنا.
"أحب كرة القدم القائمة على الضغط والشراسة، وأعتقد أن لانس كان بالفعل العام الماضي الفريق الأكثر ثباتا في الدوري. أعشق كرة القدم الهجومية؛ كنت هكذا بالفعل كلاعب. يجب أن نبذل كل شيء من أجل هذا النادي".