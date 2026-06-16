توبمولر مدربا لنادي لانس الفرنسي

أعلن نادي لانس اليوم الثلاثاء عن تعيين الألماني ​دينو توبمولر مدربا جديدا للفريق بعقد ‌يمتد حتى عام 2028، وذلك عقب رحيل بيير ساج الذي انضم إلى نادي كريستال بالاس ​المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز ​لكرة القدم.

وسيتولى توبمولر مهام تدريب النادي بعد ⁠فترة ناجحة قضاها مع نادي أينتراخت ​فرانكفورت بين عامي 2023 و2026.

وكان ساج قد ​قاد النادي إلى الفوز بأول لقب له في كأس فرنسا، كما ضمن تأهله إلى دوري أبطال ​أوروبا للمرة الرابعة فقط في تاريخ ​لانس.

وكان لانس قد أنهى الموسم الماضي في المركز ‌الثاني ⁠متأخرا بفارق ست نقاط عن باريس سان جيرمان، وسيسعى توبمولر إلى مواصلة تقدم النادي في الموسم المقبل.

وقال توبمولر "أسلوبي في اللعب ​يتمحور حول ​إيجاد التوازن ⁠الصحيح بين الجودة الفنية والشراسة، وأعتقد أن ذلك سيتناسب جيدا ​مع فريقنا.

"أحب كرة القدم القائمة ​على ⁠الضغط والشراسة، وأعتقد أن لانس كان بالفعل العام الماضي الفريق الأكثر ثباتا في الدوري. ⁠أعشق ​كرة القدم الهجومية؛ كنت ​هكذا بالفعل كلاعب. يجب أن نبذل كل شيء من ​أجل هذا النادي".