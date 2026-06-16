إيران تعدم شخصين على خلفية احتجاجات مطلع العام الجاري

أفادت بوابة ميزان التابعة لوزارة العدل الإيرانية، بإعدام رجلين في إيران صباح اليوم الثلاثاء، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في يناير العام الجاري ضد النظام الحاكم في البلاد.

وذكرت "ميزان"، أن هؤلاء متهمون بالتورط في الانتفاضات المسلحة في مدينة شاهرود شمال شرق البلاد.

واندلعت المظاهرات نهاية ديسمبر وسط الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وسرعان ما تطورت إلى احتجاجات حاشدة ضد قيادة البلاد، وقامت الدولة بقمعهم بعنف، وقُتل آلاف المتظاهرين.

وأمس الاثنين، صرح فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في افتتاح دورة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بأن الحكومة الإيرانية أعدمت 40 شخصا منذ بداية العام بدعوى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

وأضاف أن 18 من هؤلاء الأشخاص الذين تم إعدامهم كانوا من المتظاهرين.

وتنتقد جماعات حقوق الإنسان، استخدام عقوبة الإعدام في إيران منذ سنوات وتتهم السلطات باستخدام عمليات الإعدام لترهيب معارضيها.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 2159 شخصا في إيران العام الماضي - وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 1981.

ونفذت أحكام الإعدام في سياق الحرب الإيرانية ضد جواسيس مزعومين وسجناء سياسيين.