يمثل القميص رقم 8 إرثًا تاريخيًا لمنتخب مصر طوال مشاركاته الأربع في بطولة كأس العالم، بعدما سجل اللاعب إمام عاشور الهدف الأول للفراعنة في مرمى بلجيكا، وهو يرتدي القميص رقم 8، لينضم إلى قائمة هدافي مصر في المونديال.

وارتبطت اللحظات التاريخية للمصريين في كأس العالم بالقميص رقم 8، حيث أكد إمام عاشور هذه المفارقة المدهشة بعدما دخل قائمة هدافي الفراعنة بالمونديال، والتي يتصدرها هدفا الكابتن عبدالرحمن فوزي في مونديال 1934، عندما سجل هدفين أمام المجر وهو يرتدي القميص رقم 8.

واستمرت المفارقة حتى مونديال 1990 بإيطاليا، عندما سجل الكابتن مجدي عبد الغني هدف التعادل في مرمى هولندا، وهو يرتدي القميص رقم 8.

ويتربع محمد صلاح مع عبدالرحمن فوزي على عرش هدافي مصر في المونديال برصيد هدفين لكل منهما، ويأمل نجم ليفربول السابق في تسجيل المزيد من الأهداف خلال المباريات المقبلة لمنتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026.

واقتسم منتخب الفراعنة صدارة المجموعة مع منتخبات إيران وبلجيكا ونيوزيلندا، بعدما تعادل مع بلجيكا في الجولة الأولى من المونديال.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا فجر الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.