باكستان وأوزبكستان تؤكدان التزامهما بتعزيز التعاون في مجالي السكك الحديدية والاتصال الإقليمي

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جددت باكستان وأوزبكستان، اليوم الثلاثاء، التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي في قطاع السكك الحديدية، والدفع بجهود الربط الإقليمي.

جاء ذلك خلال اجتماع بين وزير السكك الحديدية الباكستاني، محمد حنيف عباسي، وسفير أوزبكستان لدى إسلام أباد، عليشير توختاييف، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء، مجموعة من الملفات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز آليات التعاون في مجالات تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية، ونقل البضائع، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات التقنية والفنية.

واتفق الطرفان على مضاعفة الجهود لتعزيز الروابط المؤسسية بين هيئات السكك الحديدية في البلدين، بما يضمن استدامة التعاون على المدى الطويل.

وخلال الاجتماع، وصف الوزير عباسي ممر السكك الحديدية بين أوزبكستان وأفغانستان وباكستان بأنه مشروع "تاريخي" سيلعب دورا محوريا في تعزيز التجارة الإقليمية، والتكامل الاقتصادي، وربط الأسواق.

وأضاف أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية تاريخية نحو ربط دول آسيا الوسطى بالموانئ البحرية الباكستانية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار والنمو الاقتصادي في المنطقة بأسرها.

وأكد الوزير التزام باكستان الراسخ بإنجاز الممر في الوقت المحدد، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم في تحسين شبكات النقل بشكل كبير، وتسهيل التعاون الاقتصادي بين الدول المشاركة.

وشدد على أن باكستان تولي أهمية كبرى لعلاقاتها الأخوية الطويلة مع أوزبكستان، وأن التعاون الثنائي العميق بينهما سيفتح أبواباً جديدة للاتصال الإقليمي، والازدهار المشترك، والتنمية الاقتصادية المستدامة.