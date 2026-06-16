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من المقرر أن تبيع الشركة الأم يم براندز مطعم بيتزا هت المتعثر مقابل 7ر2 مليار دولار.

وقالت الشركة اليوم الثلاثاء إن شركة الأسهم الخاصة لونج رانج كابيتال ستشترى بيتزا هت، باستثناء الأعمال في البر الرئيسي الصيني، مقابل 5ر1 مليار دولار. وستشتري شركة يم تشاينا هولدينجز أعمال بيتزا هت في البر الرئيسي الصيني مقابل نحو 2ر1 مليار دولار.

وقال كريس ترنر المدير التنفيذي لشركة يم براندز " في ظل قيادة لونج رانج ويم تشاينا، سوف تصبح بيتزا هت في موقع أفضل لتحقيق نمو في المستقبل من خلال ملكية تتمتع بالخبرة العميقة في قطاع المطاعم".

وبدأت شركة يم براندز مراجعة استراتيجية للخيارات من أجل بيع بيتزا هت في نوفمبر الماضي، بعدما سجلت السلسلة انخفاضا في المبيعات.

وتتوقع الشركة إتمام الصفقتين خلال الربع الثالث.