وزير أيرلندي: فرضنا حظرا على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال قد يحرج مؤسسات الاتحاد الأوروبي

حذر وزير الاتصالات الأيرلندي، باتريك أودونوفان، اليوم الثلاثاء، من أن فرض بلاده قيودا وطنية على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال، في غياب إحراز تقدم على المستوى الأوروبي، قد يشكل موقفا محرجا لمؤسسات التكتل.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" تصريحات الوزير للصحفيين، صباح اليوم الثلاثاء، قبل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء في مبنى الحكومة بدبلن، حيث أوضح أن حكومته تسعى إلى "دفع أوروبا نحو التحرك" بشأن تقييد وصول الشباب إلى منصات التواصل الاجتماعي.

وخلال اجتماع وزراء الاتصالات الأوروبي الأسبوع الماضي، قال أودونوفان إنه "أوضح بشكل قاطع" للمفوضية الأوروبية أنه إذا لم يشهد خلال الأشهر الستة المقبلة "تقدما كافيا" على مستوى التكتل، فسيقدم مقترحات تشريعية على المستوى الوطني في أيرلندا.

وأضاف أن أيرلندا سوف تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، مشيراً إلى أنه سيكون "محرجاً للغاية للمؤسسات الأوروبية" إذا شعر -بصفته رئيس مجلس وزراء الاتصالات الأوروبي- أنه "لم يتبق له خيار سوى التقدم بمقترحات خاصة بدولته العضو في التكتل".

واستذكر الوزير تصريحاته السابقة قائلا: "لطالما قلت إننا نحتفظ بالحق في فرض قيود مماثلة لتلك التي تقترحها حكومة المملكة المتحدة".

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أعلن أمس الاثنين، أن القيود على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاما ستدخل حيز التنفيذ بحلول الربيع المقبل، على غرار إجراءات مشابهة كانت أستراليا قد اعتمدتها في ديسمبر 2025.

وكشف أودونوفان عن تنسيقه مع مجموعة من الدول الأوروبية "المتشابهة في الرأي"، تشمل فرنسا وإسبانيا ولوكسمبورج، بهدف "الوصول إلى إجماع أوروبي".

وأضاف أنه في حال تعذر ذلك: "يمكننا التطلع إلى البحث عن أغلبية، لأنني أعتقد أن غالبية الناس في أوروبا في الوقت الحالي قلقون للغاية بشأن هذه القضية".