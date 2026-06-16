حزب الله: إيران لن توقع على إتفاق مع أمريكا لا يشمل انسحابا من لبنان

قال مسئول كبير من ميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، اليوم الثلاثاء، إن الجمهورية الإسلامية "أوضحت تماما" أنها لن توقع اتفاقا مع الولايات المتحدة إلا إذا تضمن انسحابا إسرائيليا من لبنان.

وقال المسئول، إن هذه القضية كانت إحدى "الأولويات القصوى" لإيران، واصفا إيران بأنها الداعم الأكثر أهمية لحزب الله.

وذكرت قناة الجزيرة، أن تعهد إيران لحزب الله يتعلق بالمرحلة التالية من المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وأشارت إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من لبنان سيكون شرطا للمحادثات "ليس بالضرورة في المرحلة الأولى ولكن كنقطة نهاية".

وتكهن مراقبون إسرائيليون، بأن التعهد يتعلق باتفاق نهائي محتمل بين الولايات المتحدة وإيران وليس الاتفاق الإطاري المقرر توقيعه يوم الجمعة في سويسرا.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أكد مساء أمس الاثنين، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في "مناطق أمنية" في قطاع غزة وجنوب لبنان وسوريا "طالما كان ذلك ضروريا".

وقال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، إن إيران ضمنت "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك في لبنان".

وأضاف أن هذا هو "البند الأول والأساسي" في الاتفاق الإطاري بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب الإيرانية.

وقال قاسم: "إيران أعطت حزب الله ولبنان كل شيء ولم تأخذ شيئا في المقابل".