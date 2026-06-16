مجموعة السبع تسعى لاحتواء فيروس إيبولا في خضم حركة السفر بمناسبة كأس العالم

تعهدت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، اليوم الثلاثاء، بتعزيز الجهود المبذولة لمواجهة تفشي فيروس إيبولا في الكونغو، في ظل تزايد حركة السفر الدولية المرتبطة ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقالت الدول السبع، في بيان مشترك بعد عقد قمة في مدينة إيفيان الفرنسية: "سيسافر الملايين حول العالم لأغراض العمل والسياحة، وللاستمتاع ببطولة كأس العالم التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الأسابيع المقبلة، ويجب علينا ضمان الاستمتاع بهذه التجربة بأمان".

وأكدت المجموعة، أيضا أنها ستكثف التنسيق مع الجهات الحكومية الوطنية مع احترامها للقوانين المحلية، وستعمل أيضا على توحيد إجراءات السفر والحجر الصحي والعزل للأشخاص الذين تواجدوا مؤخرا في المناطق المتضررة من الوباء.

وطالبت المجموعة، التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وأمريكا منظمات الاستجابة للأزمات بتحسين التنسيق وتجنب ازدواجية الجهود لضمان استجابة أسرع وفاعلية أكبر.

وأضاف البيان المشترك، أن أمريكا ستعقد اجتماعا لوزراء خارجية مجموعة العشرين لمناقشة المزيد من الإجراءات المشتركة وتأمين دعم مالي أكبر لاستجابة عالمية منظمة بدقة.

وتضم مجموعة العشرين مجموعة أوسع من الاقتصادات المتقدمة والناشئة مقارنةً بمجموعة السبع.

وتأثرت استعدادات منتخب الكونغو لكأس العالم بفيروس إيبولا حيث تم إلزامه بالبقاء خارج البلاد لمدة 21 يوما قبل السفر إلى الولايات المتحدة للاستجابة للوائح الحجر الصحي في أمريكا.