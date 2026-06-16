نقابة الصحفيين تكرم أعضاء مجلس 95 والحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

كرمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الثلاثاء، أعضاء مجلس النقابة الذين خاضوا معركة القانون رقم 93 لسنة 1995، المعروف بقانون «اغتيال الصحافة»، خلال احتفالية نظمتها النقابة بمناسبة يوم الصحفي المصري لعام 2026م، حيث تزامنت الاحتفالية مع مرور ثلاثين عامًا على الانتصار في "معركة الحرية"، التي تجسدت في إصدار القانون رقم (96) لسنة 1996م، بديلًا عن القانون رقم (93) لسنة 1995م، الذي أطلق عليه الصحفيون اسم "قانون حماية الفساد".

كما كرمت النقابة، الزملاء الصحفيين الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية خلال الفترة من 2023م حتى 2025م، تقديرًا لعطائهم وإبداعهم.

وشهد الحفل تكريمًا خاصًا لمجلس نقابة الصحفيين لعام 1995م، الذي كان يضم الزملاء الأساتذة: "إبراهيم نافع – نقيب الصحفيين، وجلال عيسى ـ وكيل النقابة، ومحمد عبدالقدوس – وكيل النقابة، وعلي هاشم ـ سكرتير عام النقابة، ومجدي مهنا – أمين صندوق النقابة"، وأعضاء المجلس وقتها: "يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، وأمينة شفيق، وإبراهيم حجازي، وحاتم زكريا، وحسن الرشيدي، ورجائي الميرغني، وعبدالعزيز خاطر"؛ وذلك تقديرًا لدورهم المحوري في قيادة المعركة الشهيرة التي خاضها الصحفيون دفاعًا عن استقلال مهنتهم وكرامتهم.

كما تضمنت الاحتفالية تكريم أحمد طه النقر باعتباره صاحب اقتراح أن يكون العاشر من يونيو يومًا للصحفي وعيدًا للصحافة.

فيما تم في إطار الاحتفال، تكريم الزملاء الصحفيين الحاصلين على جوائز الدولة التقديرية والتفوق والتشجيعية خلال الفترة من 2023م حتى 2025م، تقديرًا لعطائهم وإبداعهم.

كما تضمنت الاحتفالية افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية يوثّق وقائع "الجمعية العمومية للكرامة"، التي انعقدت في 10 يونيو 1995م، والتي مثّلت نقطة تحول فارقة في تاريخ المهنة، وكذلك معرض كاريكاتير حول حرية الصحافة بمبنى النقابة، إضافة إلى معرض يضم صورًا من تغطية الصحف المصرية لمعركة الحرية في مواجهة قانون "حماية الفساد".