أحمد موسى: أهالي غزة شجعوا منتخب مصر رغم صعوبات الحياة بالقطاع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن شعب غزة حرص على دعم وتشجيع منتخب مصر أمام بلجيكا وسط فرحة عارمة بهدف إمام عاشور.

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن مشاهد أهالي غزة أثناء مشاهدة مباراة الأمس تؤكد على حب أهالي غزة لمصر وشعبها ومنتخبها، معلقا: «غزة هناك الحياة صعبة جدا ولكنهم بيتفرجوا على المباراة وبيشجعوا مصر وماسكين أعلام مصر».

ووجه موسى، التحية والشكر لكل أهالي غزة، معلقا: «صمموا يكونوا موجودين ويشجعوا منتخب مصر، كأننا بنتكلم عن مدينة مصرية، وهتافات وفرحة كبيرة بعد أن أحرز المنتخب المصري الهدف في مباراة أمس».

وتابع: «الفرحة من جنوب غزة لرفح ولشمال غزة الكل كان سعيدا أمس بهدف إمام عاشور، وفي المملكة العربية السعودية وليبيا والإمارات الجميع سعيد بهدف مصر أمس في بلجيكا».

واستكمل: العاصمة الجديدة في مصر كان بها قرابة 20 ألف يشاهدون المباراة بينهم رئيس الوزراء، ووزراء المالية والري والبترول، و110 ملايين مصري بيتفرجوا على مباراة مصر».

وأوضح موسى: «كل محافظات مصر كانت تتابع ماتش مصر وبلجيكا، منتخب بلده ودعم كامل، امبارح بعد البرنامج اتفرجنا على المباراة من قناة صدى البلد لما ضيع مرموش الجول جريت، منتخب مصر محترم جدا وكل التحية للكابتن حسام حسن».