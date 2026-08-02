مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 7 آخرين جراء هجمات روسية على خيرسون

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة خيرسون، أولكسندر بروكودين، عبر تطبيق تليجرام أمس السبت، مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة سبعة آخرين جراء هجمات جوية روسية استهدفت المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا.

وذكرت السلطات أن الهجوم، الذي تزامن مع قصف مدفعي، ألحق أضرارا بعدد من المباني والمركبات.

وتتعرض منطقة خيرسون، الواقعة على خط الجبهة، لهجمات روسية متكررة.

وفي نيكوبول، بمنطقة دنيبروبيتروفسك بوسط أوكرانيا، أصيب سبعة ركاب جراء هجوم بطائرة مسيرة على حافلة صغيرة.

وأكد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة دنيبروبيتروفسك، أولكسندر هانزا، عبر تطبيق تليجرام، وقوع "هجوم متعمد وخبيث على المدنيين".

وأرفق هانزا منشوره بصورة تظهر حطام الحافلة المحترقة بالكامل، والنيران لا تزال مشتعلة.

وأضاف هانزا وسم "#روسيا_دولة_إرهابية" إلى منشوره.

وأعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، صباح أمس السبت، مقتل تسعة من السكان على الأقل وإصابة 33 آخرين بجروح جراء هجمات روسية على العاصمة كييف خلال الليل.