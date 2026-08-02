ما أبرز مستجدات الصراع الأمريكي الإيراني؟

شهدت الساعات القليلة الماضية العديد من المستجدات على صعيد الصراع الأمريكي الإيراني، ما بين إعلان الولايات المتحدة إلغاء ضربات كانت مخططة ضد أهداف إيرانية، وتكثيف الوسطاء لاتصالاتهم من أجل تحقيق انفراجة بشأن حركة الملاحة في مضيق هرمز.





- إلغاء الضربات الأمريكية على إيران

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء هجوم مخطط له على إيران، مشيرا إلى ذلك يأتي "بعدما تم التوصل إلى ملامح اتفاق".

وأضاف ترامب أن هذا الاتفاق "سيشمل الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز، وإنهاء التهديد النووي الإيراني".

وأوضح ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن إسرائيل تشاركه في قرار تعليق الضربات، وهو قرار يظل مشروطا بـ "القدرة على إبرام اتفاق بسرعة".

كما أجرى الرئيس ترامب اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم السبت، وفقا لأربعة مصادر مطلعة ومصدر إقليمي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وذكرت المصادر المطلعة أن الأمير محمد بن سلمان أكد خلال الاتصال رغبة السعودية في خفض التصعيد في المنطقة.

ويعمل مسئولون من الدول الوسيطة، بما فيها قطر وباكستان، بشكل عاجل على تجنب تصعيد جديد للنزاع، ويجرون اتصالات هاتفية مع مسئولين من إيران والولايات المتحدة، بمن فيهم مبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وفقا لثلاثة مصادر مطلعة.

ويتمثل أحد الأهداف العاجلة في التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان يسمح باستئناف حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز.



- عراقجي يحذر من أي عدوان جديد

حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه الإقليميين، من أن إيران سترد بقوة على أي "عدوان" أمريكي آخر.

وأجرى عراقجي اتصالات هاتفية منفصلة مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير، وفقا لما نُشر على قناة وزير الخارجية الإيراني على تطبيق تليجرام، محذرا من أن إيران سترد بالمثل على أي "مغامرة" من جانب الولايات المتحدة.

وأشار فيدان أيضا إلى المكالمة على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب أن المسئولين "ناقشا آخر مستجدات عملية التفاوض الجارية".

وفي منشور له، أفاد عراقجي بإجراء مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وقال إن إيران سترد بحزم وبشكل متناسب على "أي عدوان" من الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي دول أخرى في المنطقة، على حد تعبيره.

- تحذيرات من السفر

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرات للرعايا الأمريكيين في الشرق الأوسط، قائلة إنه ينبغي عليهم التفكير في المغادرة الآن.

كما جددت تحذيراتها بأن على الموجودين في المنطقة "الاستعداد لإلغاء الرحلات الجوية، وإغلاق المجال الجوي بشكل دوري، واحتمال حدوث اضطرابات في السفر".