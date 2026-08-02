ترامب: وافقت على إلغاء الهجوم على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي مساء السبت إن الحلفاء في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العامة لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، وقال إنه سيمتنع عن إصدار أوامر بشن ضربات جديدة في الصراع المستمر منذ خمسة أشهر في الوقت الحالي.

وأضاف ترامب أن الاتفاق المتبلور "سيتضمن الفتح الفوري والكامل والشامل لمضيق هرمز، وإنهاء التهديد النووي الإيراني".

وقال ترامب: "بناء على هذا الطلب، وافقت - من أجل مستقبل العالم ، وكذلك لبقاء إيران ناجحة ومزدهرة - على إلغاء الهجوم، شريطة التمكن من إبرام صفقة بسرعة".

وأضاف أن إسرائيل وافقت على الانضمام إلى الولايات المتحدة في الالتزام بمحاولة استكمال الاتفاق مع إيران والذي من شأنه أن ينهي الحرب.

وفي وقت سابق من يوم السبت، أثار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، خلال اتصال هاتفي مع ترامب المخاوف بشأن احتمال تصعيد الولايات المتحدة للصراع مع إيران، وفقا لشخص مطلع على المحادثة التي دارت بين الزعيمين.

وتأتي هذه المحادثة، التي كانت صحيفة "أكسيوس" أول من أورد نبأ حدوثها، في الوقت الذي يدرس فيه ترامب ما إذا كان سيوجه ضربات جديدة لإيران.

ووفقا للشخص الذي أحيط علماً بفحوى المكالمة، والذي هو غير مسموح له بالتعليق علنا، فإن الجانب السعودي يشعر بالقلق من أنه في حال استهدفت الولايات المتحدة البنية التحتية للطاقة في إيران أو نفذت ضربات ضخمة على بنى تحتية رئيسية أخرى، فقد ترد طهران بشن هجمات على البنية التحتية للطاقة في المملكة ودول الخليج الأخرى.

وقال المصدر إن ولي العهد سعى خلال اتصال يوم السبت للحصول على إيضاحات من ترامب بشأن الإجراءات الجديدة المحتملة التي يدرس اتخاذها ضد إيران.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض، غير مصرح له التعليق علنا وطلب عدم الكشف عن هويته، أن الزعيمين تحدثا يوم السبت، لكنه لم يقدم أي تفاصيل حول فحوى المحادثة.

وكانت السعودية قد انضمت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى الولايات المتحدة في توجيه ضربات لعدة مواقع لوجستية ومستودعات أسلحة تستخدمها ميليشيات مدعومة من إيران في العراق، لكنها تحث الولايات المتحدة وإيران على العودة إلى طاولة المفاوضات لإيجاد مخرج للصراع المستمر منذ خمسة أشهر.

كما أوفد ولي العهد شقيقه، وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، إلى واشنطن يوم الأربعاء لعقد اجتماعات منفصلة مع ترامب ونائب الرئيس جي دي فانس لبحث الاستراتيجية المتعلقة بإيران.

كما التقى ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء في البيت الأبيض، وهو أول لقاء مباشر بينهما منذ اندلاع الحرب في فبراير/شباط الماضي. وقد حث نتنياهو ترامب على مواصلة شن الحرب ضد إيران.

وتعد مخاطر الاستمرار في العمل العسكري الأمريكي عالية بالنسبة لترامب وحزبه، حيث أدى الصراع - غير المرغوب لدى العديد من الأمريكيين - إلى إحداث هزات في الاقتصاد العالمي قبل أشهر قليلة من الانتخابات النصفية الحاسم في شهر نوفمبر.

وكان الرئيس الأمريكي قد تعهد باتخاذ إجراءات انتقامية بعد أن أحبط الجيش الأمريكي هجوماً مفاجئاً شنته إيران هذا الأسبوع على قاعدة أمريكية في الأردن.