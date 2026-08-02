 رئيس الإمارات والرئيس الأوكراني يبحثان خلال اتصال هاتفي تعزيز علاقات التعاون بين البلدين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس الإمارات والرئيس الأوكراني يبحثان خلال اتصال هاتفي تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

د ب أ
نشر في: الأحد 2 أغسطس 2026 - 7:18 ص | آخر تحديث: الأحد 2 أغسطس 2026 - 7:18 ص

  تلقى الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان اليوم السبت اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بحثا خلاله تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحث محمد بن زايد وزيلينسكي خلال الاتصال مستجدات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها الإنسانية. وأعرب الرئيس الأوكراني في هذا السياق عن شكره وتقديره للرئيس الإماراتي للجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تبذلها الإمارات لإنجاح عمليات تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا والاهتمام الذي تبديه للجوانب الإنسانية للأزمة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأهمية تكثيف المساعي والجهود لتعزيز السلام والاستقرار والأمن الإقليمي والعالمي لما فيه مصلحة شعوب العالم أجمع وتنميتها.


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