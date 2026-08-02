النائب حسام الخشت: قانون حماية المستهلك يفرض إعلان أسعار الأدوية وجبرية التسعيرة





قال النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب، إن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يفرض جبرية تسعير الدواء وإعلان الأسعار.

وأضاف خلال برنامج "من ماسبيرو" المذاع عبر القناة "الأولى" بالتلفزيون المصرية، أن التحول الرقمي لمنظومة الدواء في مصر يُعد هدفا يستحق الدعم والمساندة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة توفير بدائل ووسائل مساندة تضمن حق المواطن في معرفة الحقيقة.

وأشار إلى إمكانية الاستعانة بالتجارب الإقليمية المجاورة المماثلة، مستشهدا بتجربة المملكة العربية السعودية في إطلاق تطبيق الهاتف المحمول "طمني" الذي يتيح للمواطنين مسح الكود ضوئيا ومعرفة السعر.

ولفت إلى أن مقترحات بديلة لتسهيل تحقق المواطن من أسعار الأدوية مثل طباعة الخط الساخن لهيئة الدواء على العبوة الخارجية، أو توفير خدمات الاستعلام عبر رسائل المحمول القصيرة أو تطبيق "واتساب" عند إلغاء السعر المطبوع على العبوات والاعتماد على الكود الرقمي.

وتساءل عن مدى إلزام كل الصيدليات بإصدار فاتورة للمريض كجزء أساسي من منظومة التحول الرقمي لضمان الشفافية، والنزاهة وتقدير مهنة الصيدلة.

ونفت هيئة الدواء، صحة ما يُتداول، بشأن إصدار قرار ينص على إلغاء تسعير عبوات الأدوية، مؤكدة أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة ولم تصدر عن أي جهة رسمية.

وأكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، عدم صحة ما أُثير مؤخرًا بشأن إلغاء تسعير عبوات الأدوية، مشددًا على أن الدواء في مصر لا يزال يخضع لنظام التسعير الجبري، ولا توجد أي نية لتغييره.