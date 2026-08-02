رئيس مركز معلومات تغير المناخ: يجب التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة كأمر خطير

قال الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، إن مصر تعيش حاليا أواخر شهر "أبيب"، المعروف تاريخيا بطبيعته شديدة الحرارة.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "المصري أفندي" مع الإعلامي محمد علي خير، أن الطقس الحار أو شديد الحرارة يمثل طبيعة الصيف المعتادة في مصر، لافتا إلى ارتفاعها جزئيا بسبب التغيرات المناخية.

ودعا إلى ضرورة "التعامل مع هذه المعدلات كأمر خطير"، مطالبا بتجنب الخروج في الشمس لغير الضرورة القصوى لتفادي مخاطر الإجهاد الحراري، والصداع، وضرر أشعة الشمس المباشرة، دون الحاجة للوصول لمرحلة الإصابة بضربات الشمس لإدراك خطورة الوضع.

وشدد على ضرورة تبني المواطنين لـ "ثقافة المناخ"، لافتا إلى أن هذه الثقافة ترتكز على طبيعة اللباس من خلال ارتداء الملابس الفضفاضة البيضاء ذات الألوان الفاتحة والأكمام الطويلة، مع الحرص على تغطية الرأس، وشرب السوائل بانتظام طوال اليوم حتى دون الشعور بالعطش.

ودعا إلى تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة تماما خلال ساعات الذروة الممتدة من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الرابعة أو الخامسة عصرا، موضحا أن في حال اضطرار المواطن للعمل في الشمس بموجب طبيعة عمله، فعليه تجنب التعرض المتراكم والمستمر عبر أخذ فترات راحة في الظل وتناول المياه لكسر حدة الحرارة بدلا من الوقوف المتواصل لساعات.

وأشار إلى أن درجة حرارة 40 درجة مئوية في يوليو الحالي تختلف تماما عن نفس الدرجة في مايو أو يونيو لكونها تحمل حاليا طاقة حرارية مرتفعة ملموسة.

وأوضح أن جسم الكائن الحي يمتلك قدرة طبيعية على التكيف جينيا وجسديا مع بيئته، منوها أن الأفراد الذين يعيشون حياتهم بالكامل في بيئات مكيفة يفقدون هذه القدرة ويتأثرون بشدة بالحرارة، مؤكدا أن المواطنين من غير سكان الصعيد يعجزون عن العيش في هذه المناطق.