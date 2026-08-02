جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمسكه بصندوق بقيمة 8ر1 مليار دولار يقول منتقدوه أنه لمساعدة أنصاره، قائلا إنه سيعمل الآن مع الكونجرس لتحويله إلى قانون اتحادي، حتى لو أدى ذلك إلى خسارة مرشحه لمنصب المدعي العام الأمريكي.

وقال ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي اليوم السبت إنه "سيضغط بقوة لتمرير قانون مكافحة تسييس الأجهزة الحكومية ، مضيفا: "سيعود هذا الأمر فورا إلى الطاولة، وسأنجزه"، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وتردد الرئيس بشأن هذه القضية منذ إعلان وزارة العدل عن الصندوق في الربيع الماضي، وسط معارضة سريعة حتى من داخل حزبه. وأصبح ترشيح القائم بأعمال وزير العدل تود بلانش لتولي المنصب بشكل دائم مرتبطا بشكل وثيق بمصير الصندوق، الذي يقول ترامب إنه سيُستخدم لتعويض أشخاص يعتقد أنهم تعرضوا للملاحقة القضائية لأسباب سياسية، وربما من بينهم المشاركون في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير.

وأكد بلانش لأعضاء مجلس الشيوخ تحت القسم أن الصندوق "انتهى"، لكن ترامب قال مرارا إنه كان يتمنى ألا يكون كذلك، مما أثار مخاوف لدى معارضين جمهوريين، من بينهم عضوا مجلس الشيوخ جون كورنين وتوم تيليس، من أن يحاول ترامب إعادة إحياء الصندوق.

وحث ترامب أعضاء مجلس الشيوخ على الموافقة على تعيين بلانش، وهدد بسحب ترشيحه، ويقول الآن إنه سيدفع باتجاه تثبيت الصندوق ضمن قانون رسمي.