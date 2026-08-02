ترامب ينتقد جنين بيرو بعد دحضها زعمه أن بركة تذكارية تعرضت لأضرار على أيدي مخربين

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت تقييم المدعية العامة في اشنطن العاصمة جنين بيرو أن الأضرار التي تعرضت لها بركة تذكارية لينكولن كان نتيجة لأعمال بناء غير مطابقة للمواصفات ، وليس على أيدي مخربين كما يزعم الرئيس.

وأسقط مكتب بيرو في وثيقة قضائية أمس الجمعة التهم الجنائية ضد ديفيد هيرن لاعب التجديف الأوليمبي السابق، الذي جرى اتهامه بإحداث أضرار عمدا في البركة بعدما تم تجديدها قبل الاحتفال بالعيد الوطني الـ 250 للبلاد الشهر الماضي.

وأقر ترامب في منشور عبر منصة تروث سوشيال بأنه "ربما كانت هناك صعوبات في أعمال المقاولات" في تركيب بطانة جديدة للبركة . لكنه أصر على أن "الضرر الكبير تسبب به مخربون!".

وأضاف ترامب في المنشور: "أختلف 100 % مع جنين بيرو، المدعية العامة في واشنطن العاصمة، بشأن البركة التذكارية ".