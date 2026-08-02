قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن مصر بدأت تطبيق منظومة "التتبع الدوائي" منذ 2026 عبر مرحلتين أولى وثانية، لافتا إلى أن الأول أغسطس يمثل موعد المرحلة الثالثة للمشروع.

وأضاف خلال برنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "الشمس" أن المرحلة الأولى بمصر بدأت في فبراير الماضي على أدوية الجدول، بينما استهدفت المرحلة الثانية الأدوية المستوردة وحققت نجاحا كبيرًا.

ولفت إلى أن المرحلة الثالثة تستهدف الشركات الوطنية الكبرى والمصانع المصرية التي تصدر منتجاتها لأكثر من 70 دولة وتلتزم بتطبيق المعايير الدولية للتتبع الدوائي بموجب اشتراطات الدول المستوردة، موضحا أن منظومة التتبع تتيح لهيئة الدواء مراقبة وتتبع الدواء منذ تصنيعه بالمصنع، مرورا بالموزع والصيدلية، وحتى وصوله للمريض.

وأوضح أن رمز الاستجابة السريعة "كيو آر كود" يتضمن بيانات المستحضر، تشمل تاريخ الإنتاج والانتهاء، والرقم التسلسلي، ورقم الباتش، وسعر الدواء، لافتا إلى إمكانية تحويل النشرة الورقية الداخلية إلى نشرة إلكترونية أو إبقائها ورقية داخل الباركود وفقا لرغبة الشركة المصنعة.

ونفى استغناء الشركات عن طباعة السعر على عبوات الدواء، قائلا: "في نفس الوقت العلبة نفسها سيكون مطبوعا عليها السعر، الورقي سيكون موجودا على العلبة وداخل الكيو آر كود، لكن الناس فهمت وحصل لبس في ذلك بأن الكيو آر كود سيدخل فيه السعر والناس ستستغني عن العلبة، لا، هيئة الدواء أكدت اليوم أنه سيكون موجودا على العلبة ومستمرا والتسعيرة جبرية، ولا توجد شركة دواء في مصر تقدر على أن تضع سعر دواء إلا بعد موافقة هيئة الدواء".

وأوضح أن "الكيو آر كود" يمثل حماية للمواطن ويمنحه القدرة على كشف الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر على الفور أثناء تواجده بالصيدلية عبر عمل المسح الضوئي للعلبة بالهاتف.

وأضاف أن عدم ظهور البيانات التفصيلية والصورة الأصلية للعبوة يؤكد أن العبوة مزيفة ومجهولة المصدر ويجب إبلاغ هيئة الدواء عبر الخط الساخن 15301 .